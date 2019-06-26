Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

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Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в частности, Intel и Micron Technology продолжают поставлять свою продукцию Huawei.

Как отмечается, компании поставляют китайской фирме продукцию, которая была произведена за пределами США.

При этом запрет Трампа не распространяется на подобную продукцию американских фирм.

Ранее сообщалось, что Huawei подала в суд на минторговли США.