Эквадор расследует шпионаж Ассанжа

В Эквадоре началось расследование предполагаемого шпионажа основателя Wikileaks Джулиана Ассанж и гражданина Швеции Ола Бини, сообщает РИА «Новости».

«Вчера нас известили в рамках дела Ола Бини, в решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах», — говорится в сообщении.

Ранее эквадорские власти сообщили о задержании Бини по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks.

В мае Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.