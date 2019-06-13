Глава МВД Британии подписал запрос США на выдачу Ассанжа

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Глава британского МВД Саджид Джавид проинформировал о подписании запроса Соединенных Штатов на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассажа. Об этом сообщает The Guardian.

По словам министра, он подписал запрос и заверил его.

«У нас есть законный запрос на экстрадицию, и я подписал его, но, конечно, решение должен принять суд», — заявил Джавид.

Он заметил, что заседание суда по поводу экстрадиции состоится в пятницу, 14 июня.

Ранее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что хотел бы выдать США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По мнению Ханта, Ассанж якобы совершил два серьезных преступления, которые привели к гибели людей.