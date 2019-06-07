США подготовили новые обвинения против Ассанжа

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Минюст США подготовил новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает телеканал NOS.

По данным телеканала, ведомство привлекло осужденного мошенника в качестве ключевого свидетеля.

Как отмечается, речь идет о бывшем информаторе ФБР Сигурдуре Тордарсоне.

При этом на прошлой неделе Тордарсон летал в США для подготовки по делу Ассанжа.

Ранее сообщалось, что суд в Швеции отказал в заочном аресте Ассанжа по делу об изнасиловании