Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы

Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут первую пилотную зону в сетях 5G в центре Москвы. Она откроется на Тверской улице от станции метро «Охотный ряд» до «Маяковской» и в парке «Зарядье». Тестовая зона появится в июле-октябре 2019 года на сети Tele2 в диапазоне 27,5-28,35 ГГц. В ней будут использованы оборудование Ericsson и каналы связи «Ростелекома». Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пилотная зона будет развернута в самом центре Москвы – на Тверской улице и в парке «Зарядье». Мы не только показываем теоретически возможные кейсы использования сети, но и хотим, чтобы широкий круг наших потребителей реально увидел, что такое 5G и как технология меняет жизнь», — сказал Сергей Эмдин.

По словам Осеевского, развертывание зоны 5G является еще одним шагом в последовательном развертывании этой сети в Москве, а далее – во всей России. «Ericsson является стратегическим партнером российского телекоммуникационного сектора уже на протяжении многих лет, поэтому мы уверены, что уже через несколько лет сети пятого поколения станут реальностью не только в столице, но и на территории всей страны», — указал глава «Ростелекома». Ericsson обладает полным комплексом технических решений для сетей 5G, а также опытом их внедрения и интеграции. На оборудовании Ericsson уже развернуты восемь действующих сетей 5G в США, Европе, Азии и Австралии.

В телеком-отрасли активно обсуждаются перспективы технологии 5G в России, сдерживающие факторы и возможные сценарии развития стандарта, отметил Эмдин. «При этом для всего рынка очевидно, что внедрение технологии всего лишь вопрос времени, ведь ее основные преимущества – высокие скорости, низкая задержка передачи данных и большие емкости – открывают массу новых сценариев использования телеком-услуг», — сказал он. Tele2 строит инфраструктуру с расчетом на будущее скорое внедрение 5G, и сеть оператора в Москве технологически готова к запуску стандарта, утверждают в компании. На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне Tele2 и Ericsson договорились об установке 50 тыс. базовых станций с поддержкой 5G. Проект охватывает 27 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Накануне открытия ПМЭФ, 5 июня, состоялся первый в России видеозвонок в сети 5G между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона». В петербургском Музее связи А. С. Попова генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин позвонил директору по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерику Ваносчуйзе. Эксперимент подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами, сообщили в Tele2.