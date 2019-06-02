В Британии пообещали выдать Ассанжа США

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Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что хотел бы выдать США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Ханта, Ассанж якобы совершил два серьезных преступлений, которые привели к гибели людей.

Поэтому он пообещал, что, в случае его прихода на место премьера страны, он не будет мешать экстрадиции Ассанжа.

«Совершенно верно, что он предстает перед правосудием, и у него нет больше причин избежать его», — добавил Хант.

Ранее Politico сообщало, что США не обвинят Ассанжа в утечке данных ЦРУ.