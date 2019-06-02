Politico: США не обвинят Ассанжа в утечке данных ЦРУ

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Источники проинформировали о том, что американский Минюст может не обвинить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, у США остается немного времени для того, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа с британской территории. Для этого в течение 60 дней с момента первого обвинения США должны предъявить основателю WikiLeaks дополнительное обвинение.

Также отмечается, что предъявление обвинений может быть осложнено тем, что это связано с распространением засекреченных данных ЦРУ.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подвергали психологическим пыткам в Великобритании.