Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США

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Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в «черный список» в США. Об этом пишет Forbes со ссылкой South China Morning Post.

Уточняется, что приостановка затронула часть производства, предназначенную для европейского рынка.

Как отмечается, производство будет приостановлено на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что Huawei обжаловала в суде США внесение компании в черный список.