Роуминг отменили в России

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведева, в ХХI веке доступная связь во время поездок — это «абсолютно естественная и необходимая вещь».

До этого глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

В тексте закона говорится, что операторы обязаны обеспечивать абонентам «одинаковые условия оказания услуг». Таким образом, теперь абоненты сотовой связи будут платить фиксированную сумму при нахождении в любом российском регионе вне зависимости от того, где была приобретена сим-карта.

Закон вступит в силу 1 июня 2019 года.

Ранее глава ФАС рассказал об отмене роуминга в Крыму.