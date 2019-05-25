На CNN отчитали Facebook за отказ удалять «неправильные» видео

Журналист CNN Андерсон Купер во время интервью с главой Facebook по управлению глобальной политикой Моникой Бикерт упрекнул ее в действиях социальной сети в отношении поддельных видео.

Facebook неоднократно заявляла, что крайне серьезно относится к борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями.

В связи с этим Купер спросил, почему в социальной сети до сих пор можно увидеть видеозапись с якобы пьяной спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, хотя Facebook знает, что это подделка.

Бикерт отметила, что компания «работает над этим».

На Facebook обрушилась критика из-за решения не удалять видео, на котором речь спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси замедлена из-за чего кажется, что она пьяна.

Как отмечается, разместивший запись YouTube вскоре ее удалил, однако Facebook оставил ролик.