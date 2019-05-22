Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении «Карты». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, компания отметила, что некорректное отображение Крыма на картах было результатом технической, а не политической проблемы.

Он также подчеркнул, что до сих пор остается проблема с отображением Крыма в продукте Apple «Погода».

Левин уточнил, что некоторые города Крыма не отображаются как территория России, а также — как территория Украины. По его мнению, формально — «это уже не нарушение».

Он также добавил, что компания пообещала в скором времени устранить оставшиеся неточности.

Ранее сообщалось, что крымские города пропали из приложения на iPhone.