В WikiLeaks испугались за здоровье Ассанжа

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Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья, а также условиями содержания в тюрьме. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, представители WikiLeaks сделали соответствующее заявление в четверг, 2 мая, во время выступления перед зданием Вестминстерского магистратского суда в Лондоне после слушаний по запросу об экстрадиции Ассанжа в США.

«Мы серьезно обеспокоены состоянием его здоровья. Оно существенно ухудшилось за то время, что он провел в посольстве Эквадора», — подчеркнула адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

Она добавила, что теперь Ассанж фактически находится в одиночном заключении в своей камере.

Следующие слушания по делу основателя WikiLeaks пройдут 30 мая.

Ранее сообщалось, что о нарушении прав Ассанжа рассказали в ООН.