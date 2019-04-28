Эквадор обменял Ассанжа на кредит МВФ, считает его отец

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять его сына на кредит Международного валютного фонда. Об этом сообщает 9News.

Отмечается, что отец очень хотел защитить своего сына после публичного ареста и выселения из эквадорского посольства в Лондоне.

По словам отца Ассанжа, у Эквадора нет своей валюты, страна использует американские доллары. Он считает, что его сына могли «обменять».

«В Эквадоре нет собственной валюты... Страна использует доллар США. Вы не можете получить кредит МВФ, если Соединенные Штаты не одобрят его — по соглашению отстранить Джулиана от посольства», — отметил Джон Шиптон.

Ранее о нарушении прав Ассанжа рассказали в ООН.