О нарушении прав Ассанжа рассказали в ООН

Права основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа нарушались минимум два раза, когда он находился в посольстве Эквадора. Об этом сообщил спецокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи, передает РИА «Новости».

Каннатачи рассказал, что видел Ассанжа 25 апреля. Они два часа разговаривали тет-а-тет, и он выяснил, что права Ассанжа нарушались минимум дважды пока он был в Эквадоре.

«Мои встречи вчера, включая с господином Ассанжем, по всей видимости, подтвердили по меньшей мере две, а возможно, четыре разных вида серьезных нарушений неприкосновенности частной жизни. Это сильно меня беспокоит», — добавил Каннатачи.

Спецдокладчик подчеркнул, что будет выяснять предоставляло ли посольство Ассанжу неприкосновенность его частной жизни.

Ранее сообщалось, что американский телеканал ABC News со ссылкой на источники рассказал, как Ассанжа выселяли в течение года.