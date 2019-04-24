Эквадор выдумал связанных с Ассанжем «русских хакеров», заявил экс-глава МИД страны

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Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что власти страны придумали связанных с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем «российских хакеров». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Русские хакеры не существуют», — сказал Патиньо.

По его словам, правительство Эквадора не может сказать, «где они находятся».

Он также добавил, что множество раз пытался узнать о местонахождении «хакеров».

Ранее сообщалось, что власти Эквадора обнаружили связанных с Ассанжем «российских хакеров».