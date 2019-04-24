Эквадор выдумал связанных с Ассанжем «русских хакеров», заявил экс-глава МИД страны
Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что власти страны придумали связанных с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем «российских хакеров». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Русские хакеры не существуют», — сказал Патиньо.
По его словам, правительство Эквадора не может сказать, «где они находятся».
Он также добавил, что множество раз пытался узнать о местонахождении «хакеров».
Ранее сообщалось, что власти Эквадора обнаружили связанных с Ассанжем «российских хакеров».