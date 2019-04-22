CNN: Челси Мэннинг отказались выпускать под залог после отказа дать показания о Wikileaks

Федеральный суд отказал информатору Wikileaks Челси Мэннинг в освобождении под залог после того, как она отказалась рассказать присяжным о деятельности организации. Об этом сообщает CNN.

На телеканале напомнили, что Мэннинг находится под стражей с 8 марта.

Ранее сообщалось, что Мэннинг арестовали после отказа дать показания о Wikileaks. Отмечалось, что она приняла такое решение, опасаясь, что слушания с присяжными не будут анонимными.