ABC News рассказал, как Ассанжа выселяли в течение года

После почти семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал настоящей бедой для своих хозяев, которые захотели поскорее от него избавиться, сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Процесс выселения Ассанжа начался год назад — 7 марта 2018 года, выяснил телеканал.

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«Они были сыты по горло, он превратился в большую неприятность», — рассказывает американский чиновник на условиях анонимности.

По словам источника, в посольстве посчитали, что «с них хватит» и думали, как от него избавиться. В итоге они заручились от США устным обещанием не применять смертную казнь в отношении Ассанжа, против которой выступает Эквадор.

Тогда власти Эквадора направили первый запрос в Великобританию с просьбой дать письменные заверения в том, что страна не выдаст основателя WikiLeaks той стране, где ему может грозить смертная казнь.

По словам официальных лиц США и Эквадора, прямой контакт с США по делу Ассанжа был налажен через посла в Германии Мануэля Далмау спустя шесть месяцев. Источники говорят, что Далмау добивался личной «экстренной встречи» в Берлине с послом США в Германии Ричардом Греннелом, которого считают одним из ближайших к президенту США Дональду Трампу лиц в Европе.

По данным ABC News, власти Эквадора тратили на Ассанжа от $30 тыс. до $35 тыс. в месяц. Жилье Ассанжа занимало так много места, что работникам посольства приходилось брать в аренду дополнительные офисы.

Источники сообщают, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн согласился на то, чтобы не добиваться смертной казни, поэтому Эквадор заручился устным обещанием от посла Греннела, говорится в материале.

Ранее в Эквадоре заявили, что основатель WikiLeaks пытался использовать посольство страны в Лондоне как «центр для шпионажа».