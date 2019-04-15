Аркадий Бабченко сообщил, что Facebook забанил его пожизненно

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что Facebook заблокировал его «пожизненно». Об этом он рассказал в эфире ATR.

По словам Бабченко, до этого его страницы в социальной сети блокировали за пост про экс-кандидата в украинские лидеры Юлию Тимишенко и кандидата Владимира Зеленского. Однако, журналист отметил, что пару дней назад Facebook лишил его права писать пожизненно.

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«Меня в очередной раз забанили в фейсбуке…Теперь уже пожизненно», — поделился Бабченко.

Ранее сообщалось, что Бабченко предложил обменять себя на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного и отбывающего тюремный срок в России, и еще «человек триста».