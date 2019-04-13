Хакеры украли данные тысяч полицейских США и агентов ФБР, пишут СМИ

Группа хакеров заполучила данные о тысячах сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб, передает портал Tech Crunch.

По данным портала, речь идет о данных, связанных с Национальной академией ФБР. В анонимной переписке с авторами материала хакеры признались, что взломали более тысячи сайтов, добытую информацию они намерены структурировать и впоследствии продать.

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Как отмечается, взломщики узнали имена сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, их адреса, личные и правительственные электронные почты и должности. Всего хакеры получили доступ примерно к 4 тыс. записей.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ФБР обучит сотрудников борьбе с киберпреступностью.