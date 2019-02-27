Теряющий долю среди мессенджеров WhatsApp вводит новую функцию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/209/12137209/RTX3G545-pic905-895x505-46007.jpg">

У мессенджера WhatsApp появится новая функция, сообщает портал Akket.

Как отмечается, пользователей не смогут добавлять в групповые чаты незнакомые люди без их согласия.

«Уже совсем скоро по умолчанию все пользователи данного сервиса смогут принимать приглашения вступить в группу только от тех, кто есть в их записной книжке», — уточняется в материале.

Реклама

Подчеркивается, что остальные заявки будут блокироваться. При этом пользователю не будут приходить уведомления о том, что его приглашали в какую-либо группу.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram.