Теряющий долю среди мессенджеров WhatsApp вводит новую функцию
У мессенджера WhatsApp появится новая функция, сообщает портал Akket.
Как отмечается, пользователей не смогут добавлять в групповые чаты незнакомые люди без их согласия.
«Уже совсем скоро по умолчанию все пользователи данного сервиса смогут принимать приглашения вступить в группу только от тех, кто есть в их записной книжке», — уточняется в материале.
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Подчеркивается, что остальные заявки будут блокироваться. При этом пользователю не будут приходить уведомления о том, что его приглашали в какую-либо группу.
Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram.