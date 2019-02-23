В Microsoft потребовали расторжения контракта с Пентагоном

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Около 50 сотрудников корпорации Microsoft попросили руководство не производить для Пентагона специальную модель очков дополненной реальности, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо работников.

Отмечается, что Пентагон и Microsoft в 2018 году заключили контракт на сумму $480 млн. Согласно соглашению, корпорация должна была выпустить очки для военнослужащих, которые бы помогли им в различных боевых условиях.

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В своем письме сотрудники заявили, что не хотят, чтобы продукцию Microsoft применяли в военных целях.

«Мы не давали согласия на разработку вооружений и требуем учета нашего мнения относительно того, в каких целях будет использован наш труд», — добавили сотрудники.

Авторы обращения призвали начальство прислушаться к ним и отказаться от контракта, который, по их мнению, нарушает «этику».

Ранее сообщалось, что Microsoft готов передать Пентагону любые технологии.