Суд в Англии удовлетворил иск Порошенко к «Би-би-си»

Высокий суд Лондона удовлетворил иск президента Украины Петра Порошенко к британской корпорации «Би-би-си», сообщает «Украинская правда».

Суд признал, что публикация »«Би-би-си наносит вред репутации президента Украины, заявил юрист, представляющий интересы Порошенко.

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По словам юриста, Порошенко «очень доволен» решением.

Речь идет о публикации, где говорилось, что адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн через посредников получил от Порошенко $400 тыс., взамен он хотел установить неофициальный канал связи с Трампом и договориться о переговорах в Вашингтоне.