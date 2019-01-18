Кабмин поддержал законопроект о недопустимости оскорбления госсимволов

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что российское правительство положительно отозвалось о законопроектах о недопустимости оскорбления государственных символов в интернете и о блокировке фейковых новостей, передает РИА «Новости».

По его словам, со стороны правительства были получены положительные заключения на данные законопроекты.

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Депутат добавил, что законодательные инициативы будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета в понедельник, 21 января.

Ранее Гентпрокуратура призвала взвешенно подойти к доработке законопроекта об ответственности за фейки.