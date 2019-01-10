Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

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Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая была внесена в реестр Роскомандзора. Это следует из документа, опубликованного на сайте реестра юридических лиц Великобритании.

Отмечается, что соответствующий запрос был подан 19 декабря 2018 года. Дуров просит прекратить регистрацию компании, а также исключить ее из реестра.

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Как утверждает РБК, она была основой приложения Telegram.

На данный момент Дуров никак не прокомментировал свое решение.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия тестирует новую технологию для блокировки Telegram.