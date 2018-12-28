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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига, согласно которому операторы обязаны устанавливать единую плату за звонки по всей территории страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста документа следует, что операторы обязаны предоставлять абонентам «одинаковые условия оказания услуг». Это означает, что все абоненты должны платить за связь фиксированную сумму в любом регионе России, вне зависимости от того, где они приобрели номер.

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Закон вступает в силу с первого июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что депутаты приняли закон об отмене национального роуминга в России.