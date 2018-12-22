В Госдуму внесли закон об ужесточнии правил продажи сим-карт

Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, предполагающий запрет на продажу сим-карт лицами, которых не уполномочил на это оператор связи. Об этом сообщает ТАСС.

Проект подразумевает внесение поправок в закон «О связи». Отмечается, что распространение сим-карт не имеющими на это права лицами будет запрещен также в интернете.

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Кроме того, предлагается запретить «передачу сим-карт фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством».

Ранее в Госдуме прокомментировали запрет на анонимное использование мессенджеров.