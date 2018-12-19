NYT: хакеры взломали переписку дипломатов ЕС о России, США и Китае

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Хакеры получили доступ к переписке дипломатов Европейского союза (ЕС), которую они вели в течение нескольких лет, пишет The New York Times.

Злоумышленники скачали тысячи писем, которые были скопированы с защищенной сети и опубликованы в открытом доступе. Эту информацию газете подтвердила организация Area 1. Компания предоставила NYT доступ к более 1,1 тыс. писем из взломанных переписок. В них, в частности, выражается беспокойство из-за непредсказуемости администрации президента США Дональда Трампа и противостояния c Россией и Китаем, а также риски того, что Иран может возобновить свою ядерную программу.

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В одной из переписок европейские дипломаты обсуждали встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, которую они назвали «успешной», по крайней мере, для Путина. В другой переписке после саммита Москвы и Вашингтона в июле содержался подробный отчет о разговоре европейских дипломатов с председателем КНР Си Цзиньпином, который сравнил подход Трампа с «травлей» Пекина и боксерским матчем без правил.

В отношении писем, в которых упоминается Россия, NYT пишет, что европейские дипломаты достаточно широко обсуждали действия в отношении Украины. В частности, в одном из писем в феврале говорится, что Крым превратился в «горячую точку, где, возможно, уже развернуты ядерные боеголовки». Американские чиновники в свою очередь заявляли, что не располагают доказательствами наличия ядерных боеголовок в Крыму.