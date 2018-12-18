WP: «российские тролли» атакуют главу «российского дела»

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Российские «дезинформационные команды» дискредитируют работу специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Об этом пишет газета The Washington Post.

В издании рассказали, что российские «агенты» размещают в интернете недостоверные сведения с помощью фейковых аккаунтов в фейсбуке, твиттере и других социальных сетях. В частности, с их помощью распространяется информация о коррумпированности Мюллера, а также о том, что предполагаемое вмешательство России в выборы является «заговором». В одном из постов в инстаграме, отметили в газете, российские «агенты» утверждали, что Мюллер работал с «радикальными исламистскими группировками».

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Официальная Москва отвергает сообщения о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что «российские интернет-тролли» пытались повлиять на американцев с помощью Brexit.