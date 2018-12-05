CBS: Facebook лишился статуса лучшего работодателя США на фоне скандалов

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Компания Facebook Марка Цукерберга опустилась в ежегодном рейтинге работодателей США на седьмую строчку среди технологических компаний, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на данные сайта для оценки работодателей и поиска вакансий Glassdoor.

Первое место в рейтинге заняла компания Bain & Co. Отмечается, что падение рейтингов Facebook связано с серией скандалов, в том числе с британским центром Cambridge Analytica и появившейся в СМИ информацией о том, что исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг поручила провести расследование в отношении финансов миллиардера Джорджа Сороса после того, как он раскритиковал компанию.

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После этих скандалов на сайте появились негативные отзывы о технологическом гиганте, а также высшем руководстве компании.

«Наличие Facebook в вашем резюме больше не является плюсом, в действительности это может сыграть против вас», — написал один из пользователей сайта.

Так, уже в прошлом месяце The New York Times сообщила, что IT-инженеры стали избегать трудоустройства в Facebook. Это связано с опасениями после обвинений компании в распространении «фейк ньюс» и критикой подхода соцсети к конфиденциальности данных. В настоящее время в социальной сети открыто 2,6 тыс. вакансий с полной занятостью, отмечается в материале.