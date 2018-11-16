NYT: демократы в конгрессе США должны задуматься о контроле над Facebook

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Палата представителей под контролем демократов должна инициировать в конгрессе слушания с участием компании Facebook, поскольку это единственный способ узнать, какой информацией о «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 года владеет социальная сеть, пишет The New York Times.

Издание поясняет, что со стороны исполнительной власти отсутствует надзор за технологической отраслью и приводит компанию Facebook в пример. Отмечается, что после кризиса 2016 года, когда буквально все задавались вопросом о вмешательстве в американские выборы, компания продемонстрировала «ошеломляющее отсутствие корпоративной ответственности и гражданского долга». Палата представителей, которая со следующего года заработает в новом составе под контролем демократического большинства, должна сделать такой надзор своим приоритетом на ближайшие два года, считает NYT. Именно поэтому демократам следует провести слушания в конгрессе и поставить вопрос о том, какой информацией о влиянии на выборы владеет Facebook.

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В начале 2016 года в Facebook были замечены следы «подозрительной российской активности», эта информация была передана в ФБР, напоминает издание. Газета пишет, что спустя два года после начала расследования в США о возможном вмешательстве России до сих пор нет информации о том, какой информацией обладал Facebook. Однако после президентских выборов 2016 года глава Facebook Марк Цукерберг публично отверг возможность того, что какая-либо дезинформационная кампания в социальной сети могла повлиять на результаты голосования.

NYT отмечает, что вместо выполнения гражданского долга Цукерберг занялся антикризисной кампанией, чтобы минимизировать негативные последствия для своей соцсети.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.