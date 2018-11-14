Кадыров вернулся в инстаграм с пистолетом

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Instagram полностью разблокировала аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Первый пост он посвятил своему пистолету.

Кадыров подчеркнул, что во время блокировки миллионы подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Кроме того, к нему не могли напрямую обращаться жители Чечни и других регионов.

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«Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев… Надеюсь, что произошедшая ошибка не будет повторена», — приводит слова Кадырова РИА «Новости» со ссылкой на его аккаунт в телеграме.

В 2017 году аккаунты главы Чечни в инстаграме и фейсбуке были заблокированы.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров высказал свое мнение о блокировках в соцсетях.