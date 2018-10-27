Microsoft готов передать Пентагону любые технологии

Глава Microsoft Брэд Смит заявил, что компания продолжит участвовать в тендере на контракт с Пентагоном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, военные США заслуживают поддержку Microsoft.

Он также добавил, что компания готова продавать Пентагону любые технологии.

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Смит подчеркнул, что Microsoft не собирается отказываться от данного тендера, несмотря на критику общественности.

Ранее СМИ сообщили, что Microsoft заподозрили в откатах и взятках.