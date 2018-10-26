Арестованному в США россиянину Лисову грозит пожизненный срок

Российскому программисту Станиславу Лисову, экстрадированному в США в начале этого года, грозит фактически пожизненный тюремный срок. Об этом рассказал его адвокат Аркадий Бух, пишут «Известия».

Лисов обвиняется в киберпреступлениях, свою вину он не признает. В настоящий момент он находится в изоляторе тюрьмы города Нью-Йорка. По словам Буха, ожидается, что дело дойдет до суда присяжных.

Реклама

«Суд может состояться в следующем году или даже в 2020-м, так как доказательная база насчитывает миллионы страниц», — отметил защитник.

Уточняется, что Лисова обвиняют в похищении почти $1 млн и попытке провести другие незаконные операции на сумму свыше $4 млн. Бух отметил, что речь может идти о пожизненном сроке.

«Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идет фактически о пожизненном сроке. Хотя в большинстве случаев за подобные преступления не дают выше 25 лет тюрьмы», — сказал адвокат.

При этом он подчеркнул, что условия содержания в изоляторе тюрьмы удовлетворительные.