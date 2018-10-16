Билл Гейтс отреагировал на смерть соучредителя Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал смерть соучредителя IT-гиганта Пола Аллена. Заявление Гейтса опубликовал телеканал ABC News.

Гейтс заявил, что Аллен был один из самых давних его друзей и подчеркнул, что известие о его смерти «разбило ему сердце».

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«Пол был настоящим партнером и другом с наших первых дней в школе Lakeside до нашего партнерства в создании Microsoft», — говорится в заявлении Гейтса.

Он также выразил уверенность, что вклад Аллена в технологии и филантропию будет жить много лет.

Ранее стало известно, что Аллен скончался в возрасте 65 лет. В последние дни своей жизни он проходил лечение от неходжкинской лимфомы (НХЛ).