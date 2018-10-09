Times: Amazon поддержала «благотворительность» исламистов
Компания Amazon разрешила пользователям отправлять пожертвования британской благотворительной организации, основателем которой является «радикальный исламист». Об этом сообщает The Times.
По данным издания, речь идет о Фонде мусульманских исследований и развития, основателем которого является Хейтам аль-Хаддад.
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Как отмечается, в Великобритании аль-Хаддад был назван «одним из самых опасных мужчин» за его приверженности движению салафитов в суннитском исламе.
Ранее сообщалось, что в МВД Британии рассказали об угрозе исламского терроризма.