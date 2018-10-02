Соучредитель Microsoft заявил о смертельном заболевании

Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен заявил, что проходит лечение от неходжкинской лимфомы (НХЛ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского предпринимателя.

В заявлении также отмечается, что он прошел успешное лечение от НХЛ в 2009 году.

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В 1975 году Билл Гейтс и Аллен основали компанию Micro-soft в городе Альбукерке. В 1976 году в окружном секретариате штата Нью-Мехико была зарегистрирована новая торговая марка — Microsoft.

По данным журнала Forbes от 2015 года Аллен занимал 51-ю строчку богатейших людей планеты. Его состояние оценивалось в $17,5 млрд.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о людях, которые стояли у истоков крупнейших IT-компаний современности.