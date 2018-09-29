Основатель CNN рассказал, что страдает от деменции
Основатель телеканала CNN Тед Тернер заявил, что болен нейродегенеративным заболеванием — деменцией с тельцами Леви. Об этом сообщает CBS News.
По его словам, данное заболевание является умеренная формой болезни Альцгеймера.
Он также добавил, что страдает от забывчивости и усталости.
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Тернер подчеркнул, что его болезнь на определенной стадии приводит к галлюцинациям и нарушениям памяти.
Тед Тернер в 1980 году основал телеканал CNN, ставший первым кабельным телеканалом, осуществлявшим вещание круглосуточно.