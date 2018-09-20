Politico: сенат США хотят защитить от «русских хакеров»

Американский сенатор-демократ от Орегона Рон Уайден призвал демократов поддержать меры, которые помогут защитить электронную переписку при использовании личных аккаунтов в почте сенаторов и других сотрудников, пишет Politico со ссылкой на письмо чиновника.

В настоящее время у сената нет четкого мандата на защиту личных аккаунтов сотрудников.

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«Такой подход должен измениться, нужно идти в ногу с меняющимися мировыми реалиями», — цитирует The Washington Post письмо Уайдена.

Демократ также указал на то, что такая защита предполагается лишь для особо важных объектов Пентагона.

Уайден считает, что сенаторов необходимо защитить от возможных хакерских атак при переписке с личных аккаунтов, в том числе на личных устройствах.

Сенатор подчеркнул, что ставки особенно высоки в преддверии промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре. Уайден отметил, что «сенат просто не может позволить себе роскошь и дальше задерживаться» в вопросе принятия новых мер, отмечается в материале WP.