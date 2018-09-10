В России появился госорган для борьбы с кибератаками

Директор ФСБ России Александр Бортников распорядился создать государственный орган по борьбе с кибератаками. Текст соответствующего приказа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что эта структура будет заниматься координацией действий, связанных с обнаружением , предупреждением и ликвидацией последствий кибератак. Кроме того, госорган проанализирует уже состоявшиеся атаки и разработает методы противодействия им, а также будет обмениваться с коллегами за границей и профильными ведомствами данными о компьютерных инцидентах. Ведомство возглавит директор, которым станет замдиректора Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.

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«Приказываю создать Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что за время чемпионата мира по футболу в России было отражено почти 25 млн кибератак.