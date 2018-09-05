WSJ: генпрокурор США выясняет, не подавляют ли соцсети свободу слова

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс обеспокоен тем, что популярные социальные сети могут подавлять свободу слова. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Сешнс намерен провести встречу с генеральными прокурорами штатов, чтобы обсудить ситуацию вокруг соцсетей в США.

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Как отмечается, Сешнс планирует выяснить, могут ли Facebook и Twitter вредить конкуренции и намеренно подавлять свободный обмен идеями.

При этом минюст США уже занимается расследованием данной проблемы.

Ранее сообщалось, что представители Facebook и Twitter дали показания в сенате США.