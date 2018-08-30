Google Maps раньше времени переименовал здание сената в честь Маккейна

Картографический сервис Google Maps переименовал одно из офисных зданий сената США в Вашингтоне в честь умершего сенатора Джона Маккейна до того, как поступило официальное распоряжение. Об этом пишет газета The Washington Times.

В газете отмечают, что сервис Google Maps некоторое время называл здание Russell Senate Office Building в Вашингтоне в честь Маккейна. На момент написания новости офисное здание сената называлось в честь экс-губернатора штата Джорджия и сенатора Ричарда Рассела.

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В Google ошибочное переименование здания, в котором находится кабинет Маккейна, объяснили действиями «чрезмерно усердных» фанатов сенатора.

Предложение о переименовании здания в честь Маккейна в данный момент находится на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что оппозиционер из России понесет гроб Маккейна по его просьбе.