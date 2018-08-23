В разведке США заявили о нехватке экспертов для борьбы с хакерами

Представитель офиса директора национальной разведки США Ланая Джонс заявила, что Соединенные Штаты нуждаются в большем количестве экспертов для борьбы с «противниками» в киберпространстве. Слова Джонс передает РИА «Новости».

«У США нет достаточного числа кибер-аналитиков, чтобы соперничать с противниками», — сказала Джонс.

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Представитель отметила, что эта ситуация ее «беспокоит».

Данное заявление Джонс сделала во время конференции по кибербезопасности, которая проходит в Вашингтоне.

На этом же мероприятии представитель ФБР Джон Адамс заявил, что его ведомство не сможет решить проблему кибербезопасности только увеличением штата сотрудников. Он считает, что они не смогут обрабатывать «огромный объем данных» и поэтому призвал развивать системы искусственного интеллекта.

Ранее компания Microsoft заявила, что «российские хакеры» атаковали американские политические группы в преддверии осенних промежуточных выборов в США.