Французский телеканал признал ошибку в сюжете про «охоту» Путина

Телеканал France 2 признал, что допустил ошибку в своем сюжете, описав фотографии из экспедиции российского президента Владимира Путина как его охоту на тигров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сюжет вышел в эфир 10 августа и был посвящен отпуску мировых лидеров. Часть сюжета о Путине сопровождалась фотографиями из различных поездок, при этом во время демонстрации снимка, на котором глава государства гладит по голове тигра, ведущая сказала, что президент России «охотится на тигров в Сибири».

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«Вечером в пятницу мы рассказывали о Владимире Путине, который охотится на тигров в Сибири. На самом деле, эта фотография была сделана в ходе экспедиции по наблюдению за дикими тиграми. В комментарии (журналиста) вкралась ошибка», — сообщил ведущий во время выпуска новостей 13 августа.

Фото было сделано во время поездки Путина в Уссурийский заповедник в 2008 году. В ходе экспедиции президент надел на тигрицу спутниковый ошейник.