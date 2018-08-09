В Белоруссии освободили обвиняемых в незаконном доступе к «БелТА» журналистов

Представители крупнейших независимых СМИ Белоруссии, которых обвинили в несанкционированном доступе к новостям государственного информагентства «БелТА», освобождены из-под стражи. Об этом сообщается на сайте белорусского Следственного комитета (СК).

Ранее сообщилось, что журналистов ряда белорусских изданий заподозрили в незаконном пользовании платной подпиской государственного информационного агентства «БелТА». Некоторых из них задержали.

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«Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой [главного редактора TUT.BY]», — говорится на сайте СК.

Отмечается, что также на свободу вышли журналисты Анна Калтыгина, Галина Уласик, Анна Ермаченок и другие представители СМИ.

Ранее Совет Европы призвал правительство Белоруссии освободить задержанных журналистов.