Замглавы Минкомсвязи стал Олег Иванов из Роскомнадзора

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Олега Иванова занимавшего должность заместителя руководителя Роскомнадзора замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщает РИА «Новости».

«Назначить Иванова Олега Анатольевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении правительства.

Ранее главой Минкомсвязи стал Константин Носков, ранее возглавляющий Аналитический центр при Правительстве. Кроме того, ведомство сменило название, по предложению Дмитрия Медведева, его переименовали в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.