Стоимость акций Twitter упала на 17%

Стоимость акций социальной сети Twitter упала на 20% на открытии торгов, сообщает Bloomberg.

К настоящему моменту снижение стоимости составляет 17%.

Отмечается, что такая ситуация связана с публикацией отчета за второй квартал 2018 года. В частности, в материалах говорится, что число активных пользователей соцсети уменьшилось на 1 млн человек.

Ранее стало известно, что капитализация компании Facebook упала более чем на $100 млрд за год. Основатель сети Марк Цукерберг потерял около $17 млрд из-за негативных прогнозов. В настоящий момент акции компании перешли к росту.