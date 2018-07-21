Fox News уволила без объяснений возлюбленную сына Трампа

Руководство телеканала Fox News уволило телеведущую Кимберли Гилфойл, которая является возлюбленной старшего сына президента США Дональда Трампа-младшего. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, соведущая передачи «Пятерка» на Fox News Гилфойл была уволена без объяснений.

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Как отмечается, до этого руководство телеканала требовало от Гилфойл раскрыть факт отношений с Трампом-младшим.

Ранее сообщалось, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший встречается с телеведущей Кимберли Гилфойл.

Как отмечалось, Трамп-младший и Гилфойл начали встречаться во время его развода с женой, Ванессой Трамп.