Цукерберг рассказал о доказательствах «российского вмешательства»

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что накануне президентский выборов в США эксперты социальной сети «засекли» действия группы хакеров, которые пытались взломать учетные записи сотрудников национальных комитетов партий страны. Об этом сообщает Recode.

По его словам, он согласен с мнением спецслужб США о том, что Россия якобы пыталась повлиять на президентские выборы в США.

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Он также подчеркнул, что группа хакеров, которую якобы засекли специалисты Facebook, «работала» на Россию.

Ранее СМИ сообщили, что разведка США представила Дональду Трампу высоко секретный доклад о «российском вмешательстве» за две недели до принятия присяги на должность президента США.