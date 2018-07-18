Стало известно, сколько жителей США посмотрели интервью с Путиным

Беседу российского президента Владимира Путина с журналистом телеканала Fox News Крисом Уоллесом посмотрели около 3,1 млн американцев. Об этом сообщает издание Mediaite.

Отмечается, что интервью с Путиным, которое транслировалось в 18.00 по местному времени, практически втрое превзошло рейтинги вечерних новостей на телеканале CNN. При этом интервью с президентом США Дональдом Трампом собрало у экранов еще большее число американцев — беседу с ним посмотрели почти 4 млн жителей страны.

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Интервью с лидерами стран прошли сразу после саммита в Хельсинки 16 июля.

Ранее сообщалось, что Путин попросил журналиста Fox News внимательней смотреть видео о новом оружии России.