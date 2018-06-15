Экс-сотрудник Cambridge Analytica выступит перед сенатом США

Бывший сотрудник британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Коган даст показания перед сенатом США, сообщает The Hill.

Коган, предположительно, участвовал в сборе данных пользователей Facebook и их передаче с помощью специального приложения.

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Коган выступит перед подкомитетом по защите прав потребителей, безопасности продуктов, страхованию и безопасности данных комитета по торговле, науке и транспорту сената.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг выступил в сенате США.

Выступление Цукерберга произошло из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети: аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей.